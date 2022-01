Une question ou une demande sur la destruction de nids de guêpes ou de frelons

Près de chez moi, ALLO FRELONS intervient pour éliminer un nid de frelons, un nid de guêpes, un nid de frelons asiatiques dans un arbre, une cheminée, une fenêtre, sur une toiture ou n’importe quel autre endroit (même très haut), ou récupérer un essaim d’abeilles dans les plus brefs délais, en sécurité (agents formés, matériel adapté, entreprise assurée et certifiée Certibiocide).

COVID 19: L’entreprise fonctionne normalement avec toutes les précautions, on vous demandera de nous ouvrir les portes, nous ne serrons plus les mains, mais le cœur y est !

Comment identifier les essaims, reconnaitre un nid de guêpes, frelons européens et asiatiques

Essaim d’abeilles nu

Essaim d’abeilles construit

Nid de guêpes polistes

Nid de guêpes germaniques

Nid de frelons européens

Nid de frelons asiatiques En voyant à quoi ressemble le nid, vous pouvez identifier la problème de nuisible

Avec prudence essayez d’identifier l’insecte

Différents insectes piqueurs présents en France et en Europe (liste non-exhaustive)

Un nouveau frelon a fait son apparition en France en 2021, le frelon oriental Vespa orientalis.

Rapidité d’intervention, efficacité garantie

En tant qu’entreprise locale, nous vous fixons un rendez-vous immédiatement et intervenons le plus tôt possible (en général en moins de 48 heures).

Garantie d’efficacité. ALLO FRELONS s’engage à revenir gratuitement jusqu’à disparition complète des insectes.

conditions générales: la garantie d’efficacité est valable pour les nids de frelons européens et asiatiques ainsi que pour les essaims isolés de guêpes pour l’année en cours.

Nous pouvons dans certains cas traiter des toitures entières ou des terrasses en bois, à la demande de nos clients pour des essaims de guêpes disséminés. Dans ce cas nous ne pouvons garantir une mortalité de 100% des insectes.

Le prix de ces interventions particulières est fixé par un devis préalablement établi. Moralement l’entreprise s’engage à détruire un maximum d’essaims.

L’entreprise ALLO FRELONS trouve la solution la plus adaptée à la présence d’essaims d’abeilles (Apis mellifera). Plus précisément, ces essaims sont placés dans des ruches pour favoriser l’essaimage naturel. Par contre, aucune production de miel n’est effectuée. Nous leur laissons donc toutes leurs réserves pour bien se reproduire et recoloniser le milieu naturel.

De plus, nous sommes en contact avec les apiculteurs locaux qui souhaitent récupérer des essaims d’abeilles.

GUÊPE FRELON ABEILLE : trouver un professionnel de la désinsectisation, une société spécialisée frelons-guêpes

Qui appeler pour un nid de frelons ?

Un nid de guêpes (Polistes dominula ou Vespula germanica, guêpes maçonnes), un nid de frelons européens(Vespa crabo), ou asiatiques( Vespa velutina), un essaim d’abeilles (Apis mellifera), ou bien de bourdons (Genre Bombus)… a élu domicile dans votre cheminée, entre les volets et une fenêtre, sur votre toit, sur le mur de votre maison, dans votre grenier, dans vos volets roulant, dans un arbre, sous les lames de la terrasse, dans un garage, sous une charpente ou un appentis ou un hangar, etc… Vous voyez dans votre jardin de gros bourdons noirs ou d’autres insectes que vous ne connaissez pas et avez par conséquent besoin de conseils… Tous nos conseils également quant aux abeilles solitaires.

Nid de frelons, que faire? qui appeler? ALLO FRELONS est l’entreprise qu’il faut.



Les guêpes, les frelons, les abeilles et les frelons asiatiques sont des insectes piqueurs, donc dangereux. Faites preuve de prudence, ne vous approchez donc pas trop pour éviter la piqûre!

Le frelon géant asiatique Vespa mandarinia, repéré pour la première fois aux Etas-Unis fait en ce moment la une de tous les journaux. Ne cédez donc pas à la psychose. Dans le but de relativiser malgré la peur de cet insecte, voici une analyse pondérée et scientifique des risques de le voir arriver sur nos territoires.

Les piqures de ces insectes peuvent entraîner des réactions allergiques pouvant provoquer de grave problème de santé, et même la mort, surtout en cas d’allergie. Un choc anaphylactique peut en effet provoquer une détresse respiratoire violente et très rapide, qui peut mener à un arrêt cardio-respiratoire souvent mortel. Certains venins sont également cardiotoxiques et neurotoxiques.

Si vous vous faites piquer, utilisez-en premier lieu une pompe aspivenin, et consultez rapidement un médecin.

Les pompiers n’ont aujourd’hui plus la compétence pour intervenir sur des essaims d’hyménoptères excepté sous certaines conditions d’urgence sur le domaine public. Du coup, les entreprises de désinsectisation ont les agréments pour effectuer ces interventions. L’entreprise ALLO FRELONS est en outre titulaire du certificat Certibiocide, essentiel à l’utilisation en sécurité des produits de traitement des nids (insecticides à base de Perméthrine, le plus souvent, qui est un agent neurotoxique pour l’insecte et très peu dangereux pour l’homme et les animaux domestiques).

L’homme et le chien sont résistants à la Perméthrine grâce à une protéine présente naturellement dans le sang. Le chat présente quant à lui une certaine fragilité à ce produit, mais la dose dangereuse commence à 20g de poudre au contact direct de la peau pour un chat de 5kgs. La Perméthrine est présente dans les traitements poux, moustiques pour les humains, ainsi que les produits anti-puces pour les chiens. Pour le chat, c’est une autre molécule qui est effectivement utilisée.

Je cherche un prestataire spécialisé dans la destruction des nids d’insectes piqueurs . ALLO FRELONS est, par conséquent, l’entreprise locale spécialiste de ces interventions, en sécurité, et le respect des bonnes pratiques environnementales et de la législation. L’entreprise à une expérience solide de plus de 15 ans dans le domaine des nuisibles et de la désinsectisation.

Pour obtenir un devis gratuit pour détruire et éradiquer un nid de guêpes, un nid de frelons ou récupérer un essaim d’abeilles, pour un conseil gratuit, des informations sur les guêpes, frelons, abeilles, pour une intervention de désinsectisation guêpe, frelon ainsi que frelon asiatique, n’hésitez pas à nous contacter directement par mail ou par téléphone.

Vous avez à faire enlever un nid de frelons asiatiques , sachez alors qu’en France, cet insecte est classé dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique Apis mellifera.

Un nid de frelon asiatique, que faut-il faire ?

Découvrez à quelle saison il faut faire éradiquer les nids de frelons asiatique Vespa velutina « nigrothorax »

Nous effectuons de même certains traitements d’essaims de frelons par drone.

Le frelon asiatique Vespa velutina nigrothorax est certes arrivé en 2004 à Villeneuve sur Lot (47). Il est donc présent aujourd’hui dans le Lot, la Dordogne, le Tarn et Garonne, La Haute Garonne, l’Aveyron, le Tarn, le Cantal, la Lozère, le Gers, ainsi que le Lot et Garonne où nous intervenons pour la désinsectisation et la destruction des nids de frelons, et la démoustication. Le moustique tigre est également sur tous ces départements.





Comment faire éliminer un nid de guêpes frelons? Puis-je traiter un nid moi même ?

Quoi qu’il en soit, il est très dangereux et souvent inefficace de supprimer un nid de guêpes ou de frelons par ses propres moyens. En plus du grave danger de piqûres, si vous enlevez l’essaim sans tuer tous les insectes, ils reconstruiront celui-ci très rapidement à proximité. C’est pour cette raison que le technicien est protégé intégralement avec une combinaison spéciale « frelons-asiatiques » et ne risquera pas la piqûre ni la chute durant l’éventuelle fuite.

Il faut savoir qu’en hiver, le nid est finalement déserté. Les femelles fécondées s’en vont enfin et construisent un nouveau nid au printemps. Alors, les mâles et les larves meurent et le nid n’est jamais réutilisé. Néanmoins, s’il n’y a plus aucun insecte à l’intérieur (encore faut-il en être sûr), vous pouvez décrocher la boule et passer un coup de nettoyant ménager pour masquer les phéromones. Ces hormones traduisent la présence d’une ancienne colonie, et il n’est pas rare qu’un nouveau nid apparaisse au même endroit quelques années plus tard. En cas de doute, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel.

Faut-il ou non piéger les guêpes frelons, le piégeage des frelons est-il utile ?

Contrairement aux idées reçues, le piégeage n’est pas du tout recommandé. Découvrez pourquoi dans l’article:

Faut-il piéger les reines de frelons asiatiques au printemps ainsi qu’à l’automne ?

Si vous-êtes tout de même désireux de piéger, voici le piège à frelons asiatiques que vous pouvez-fabriquer vous-même.

Allo frelons est une entreprise spécialisée frelons, destruction essaim de frelons ou guêpes, élimination frelons et guêpes ainsi que les autres nuisibles.

ALLO FRELONS est une entreprise 3D Désinsectisation, Dératisation, Désinfection

Enfin, nous effectuons à la demande de nos clients la dératisation et la lutte anti-rongeurs, les traitements préventifs et curatifs des cafards et blattes, les traitements de punaises de lit et tous autres nuisibles ou indésirables.

